INTERVIEW. Versuz-eigenaar Yves Smolders over de oneerlijkheid van de coronacrisis: “Discotheken krijgen evenveel steun als een cafeetje, terwijl wij 50 cafés vertegenwoordigen”

‘In een discotheek. Zat ik van de week. En ik voelde mij... daar zo alleen.’ Zoals Bobbejaan Schoepen de tristesse van een café zonder bier vatte, beschrijft de smartlap van André Hazes het gevoel wanneer de lichten aangaan in Versuz. De magie is op slag ontrafeld als een mens alleen in een verlichte danstempel staat waar op topavonden 3.300 mensen uit de bol gaan. “Elke week doen we onze lampen - waarvan de duurste tot 15.000 euro per stuk kosten - toch een uur of twee aan”, zegt Yves Smolders. “Zo’n hoogtechnologisch materiaal mag geen stof vangen of vochtig worden of er komt miserie van.”