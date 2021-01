INTERVIEW. Van Ranst: “Ten vroegste over twee maanden versoepelen”

Verkeers­druk­te in België met een vijfde gedaald in 2020 door coronacri­sis: alleen in Leuven toch stijging te zien

6:35 In België is de algemene verkeersdrukte in 2020 afgenomen met 18 procent in vergelijking met een jaar voordien. Dat blijkt uit de TomTom Traffic Index, een rapport over de verkeerssituatie in 57 landen. Vooral in de grote steden Brussel, Antwerpen en Luik was de daling het sterkst. April was - logischerwijs - de minst drukke maand van het jaar.