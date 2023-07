INTERVIEW. Van Quickenborne na rampweken bij Open Vld: “De pagina van het incident met Frank Vandenbroucke is omgeslagen. We namen elkaar eens goed vast”

politiek“Wat met Egbert is gebeurd, weegt. Hij wilde betrokken zijn en we zijn hem onderweg verloren.” Toch is dat niet omdat Open Vld zichzelf verloochende, vindt Open Vld-vicepremier Vincent Van Quickenborne “Er is een liberale grondstroom in Vlaanderen, maar we zorgen niet voor kippenvel. We moeten de verloren schapen terughalen naar onze stal.” Dat dat als herhaling uit het verleden klinkt? Dat wuift hij weg.