INTERVIEW. Vader en zoon Van Damme: de ene vaccinoloog, de andere eventorganisator. “Tom daagt ons uit. En dat is goed”

Schilde/Retie Escortebu­reau met tientallen dames opgedoekt: zaakvoer­ders in de cel

17:15 Een man (52) en vrouw (46) uit Schilde zijn vrijdag aangehouden bij de onderzoeksrechter in Antwerpen. Het tweetal baat een escortebureau uit in Vlaanderen. De telefooncentrale van het escortebureau was in een woning in Retie gevestigd waar een vijftal telefonistes de vragen en reservaties van klanten noteerden.