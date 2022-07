INTERVIEW. Vaccinoloog Pierre Van Damme: “Coronavaccinatie evolueert naar griepscenario: jaarlijks en aanbevolen voor risicogroepen, een optie voor gezonde volwassenen”

Alle volwasse­nen mogen vanaf september tweede booster halen

Alle 18-plussers kunnen in het najaar een tweede boosterprik tegen het coronavirus krijgen. Vanaf september komen de risicogroepen aan de beurt, samen met mensen werkzaam in de zorgsector. Dat staat in de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad die Het Laatste Nieuws kon inkijken en waarmee de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid morgen aan de slag gaat. Wanneer is wie aan de beurt? En zal die booster al een aangepast vaccin zijn?

5 juli