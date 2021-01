INTERVIEW. Vaccinoloog Corinne Vandermeulen: “Jongeren moeten gevaccineerd worden vóór hun ouders”

Dat de scholen en landsgrenzen op een dag dicht zouden gaan. Op dat scenario bereidde Corinne Vandermeulen (51) zich vijftien jaar geleden al voor. Ze was toen betrokken bij onderzoek over hoe we ons tegen een pandemie zouden kunnen beschermen. “Experts dachten dat het een nieuwe, erg dodelijke griep zou zijn die de wereld zou platleggen. In zo'n geval hadden we binnen de zes maanden een antwoord, want de vaccins hiertegen kennen we al lang. Maar tussen dat weten en wat we nu beleven is een groot verschil. We zijn in snelheid gepakt door corona, een virus dat we niet goed kenden en waarvoor de vaccins van bijna nul ontwikkeld moesten worden. Dat maakt het allemaal zoveel moeilijker.”