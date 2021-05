INTERVIEW. Tom Van Grieken na een week met mee- en tegenwind: “Ik steun de daden van Jürgen Conings niet”

U ziet er goedgezind uit.

“Met mijn partij gaat het goed, maar niet met ons land. De mensen worden geregeerd door de verliezers van verkiezingen en door figuren voor wie ze niet hebben kunnen kiezen, zoals Frank Vandenbroucke (vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Vooruit, red.) en Annelies Verlinden (minister van Binnenlandse Zaken, CD&V, red.). En zet ook Marc Van Ranst maar in dat rijtje, want onze politieke elite is zo laf dat ze haar beleid door virologen laat uitleggen. De stem van de oppositie horen de mensen bijna niet. Op televisie was slechts drie procent van de tijd in het pandemiedebat voor de oppositie voorbehouden, terwijl die oppositie toch op een heel verantwoorde manier met de pandemie is omgegaan. Je had in Vlaanderen geen anti-vaxxers in de politiek en niemand heeft opgeroepen om de regels niet na te leven. Ook in kranten komt de mening van de oppositie amper aan bod, en op sociale media worden mensen met een andere visie gecensureerd. Manifestaties tegen de eigen regering, als La Boum, zijn verboden en worden met de matrak uit elkaar geslagen, terwijl betogingen tegen Israël zomaar mogen doorgaan. Kortom: de mensen worden geleid door leiders die ze niet willen en ze mogen hun gedacht niet meer zeggen. Dat is een zeer gevaarlijke combinatie.”