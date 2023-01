INTERVIEW. Thomas Vanderveken: “Je staat voor de koelkast, je wil niks pakken, maar ineens ben je een gehaktbal aan het eten. Zo is het met overspel ook”

Cafébazin Lisbeth (87) staat een dag na gewelddadi­ge overval weer achter haar toog: “Finse zeevaar­ders leerden me schelden, de Denen roken en drinken”

Vier gemaskerde bandieten beroofden haar van haar geld en juwelen en lieten haar voor dood achter, maar daags na de overval staat Lisbeth Waldack (87) weer in haar café voor een koffietje, een sigaretje en een babbel met haar trouwe klanten. We trokken naar de Viking in de Muide, een arbeiderswijk in het havengebied van Gent voor een gesprek met een straffe madam.

28 januari