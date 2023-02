INTERVIEW. Tatyana Beloy: “Ik ben samengeweest met mannen die zich smeten. Zij dachten dat van mij ook. Maar dat was niet zo”

INTERVIEW. Thomas Vanderve­ken: "Liefde is een keuze: als je 'ja' zegt, kom je daar niet op terug”

“Alsof het goud van de bergen klaterde.” Toen Thomas Vanderveken (41) vijftien jaar geleden op Véronique Leysen botste, was hij op slag verkocht. Drie zonen later beschrijft hij haar als de vrouw van zijn leven. En mocht dat gevoel morgen anders zijn, dan nóg zal ze de vrouw van zijn leven zijn. Omdat hij vindt: liefde gaat over een keuze. Overspel is dan maar anekdotiek, vertelt hij in dit bloedeerlijke interview. Zestien vragen van Dirk De Wachter, zestien antwoorden: recht uit het hart.

