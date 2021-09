INTERVIEW. Sven Mary, de meest rebelse onder de advocaten, praat vrijuit in nieuw boek: “Ik ben een eikel geweest. Vroeger”

Dat hij met heel zijn hart van zijn job houdt. Het is een van de laatste zinnen in het eerste boek van Sven Mary (49). "Nog acht jaar te gaan als advocaat. Ik tel elke dag af", zegt hij nochtans tijdens een gesprek over datzelfde boek. In zijn droomscenario woont Mary dan in het zuiden van Spanje. "In een klimaat dat me niet depressief maakt." En dan heeft hij het niet enkel over het weer. "In België mag je niets meer zeggen. Zélfs niet meer denken", maakt hij zich druk - alsof hij in de rechtbank staat. "De dictatuur van de minderheden. Ik vind dat vréselijk."