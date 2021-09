INTERVIEW. Stijn Bijnens, CEO van IT-reus Cegeka die stilletjes ieders leven is binnengeslopen: “Waarom nog in China shoppen als simpele robots straks hier alles maken”

Racing Genk voetbalt voortaan in de Cegeka Arena. Datzelfde Cegeka nam onlangs ook het digitale schoolplatform Smartschool over. Het heeft ruim dertig jaar geduurd, maar het Hasseltse IT-bedrijf doet stilaan ook bij het grote publiek een belletje rinkelen. "We zijn héél stilletjes heel groot geworden", glimlacht Bijnens. "Zoals veel Limburgse bedrijven zijn ook wij ontstaan door de sluiting van de mijn. Verrassend misschien, maar de Kempische Steenkoolmijnen waren op IT-vlak een voorloper. Ze deelden een datacentrum met Volvo Cars Sint-Truiden, het huidige VCST, waar André Knaepen de IT-topman was. Hij vond het zonde er na de mijnsluiting mee te stoppen. Zo is Cegeka ontstaan. Vandaag tellen we 5.000 werknemers - van wie 2.000 in Vlaanderen - en mikken we op een jaaromzet van 700 miljoen euro. We ontwikkelen complexe applicaties en zijn vooral actief in data-opslag in de cloud. Vroeger hadden bedrijven ronkende servers in de kelder staan, maar nu zweven data in de cloud."