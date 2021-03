INTERVIEW. Statisticus Bart Mesuere: “Stijging van cijfers zou voor een deel kunnen liggen aan de winterprik”

We staan, alweer, voor een cruciale week in de epidemie. En neen, het gaat niet goed met de coronacurves. Al zijn er ook kleine lichtpuntjes te zien, meent Bart Mesuere, statisticus aan de UGent, in gesprek met De Morgen. In Vlaanderen lijkt de stijging van het aantal besmettingen te vertragen.