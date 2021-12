INTERVIEW. Stany Crets roept op tot manifestatie: “Als de cultuursector nu niks doet, laten we ons op termijn helemaal afslachten”

Meldpunt voor tienerpooi­erslacht­of­fers blijft te weinig gekend binnen sector

Het erkende meldpunt voor mogelijke slachtoffers van tienerpooiers - of "loverboys" - van vzw Payoke in Antwerpen heeft in 2021 zowat 130 meldingen ontvangen. Het aantal informatieve vragen neemt echter hand over hand toe, wat erop zou wijzen dat het sinds 2019 bestaande meldpunt nog steeds onvoldoende gekend is binnen de jeugdwelzijnssector.

