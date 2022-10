INTERVIEW. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V): “In België 1.000 asielaanvragen per week. In Portugal nog geen 30. Dat is niet verdedigbaar”

Wilrijk Brandstich­ters gooien drie molotov­cock­tails in restaurant in Wilrijk, bewoner van flat erboven naar ziekenhuis

In de Schaliemolenstraat in Wilrijk is donderdagnacht een nieuwe aanslag gepleegd, vermoedelijk gelinkt aan het drugsmilieu. De daders vernielden de deur van een restaurant en gooiden drie molotovcocktails naar binnen. De bewoner van het appartement erboven raakte bevangen door de rook.

13:37