INTERVIEW. Staatssecretaris Eva De Bleeker: “Of de regering het uitzingt tot 2024? Dat durf ik niet garanderen”

Eerste geval van apenpokken vastge­steld in ons land

Er is een eerste besmetting met het apenpokkenvirus in ons land vastgesteld. Dat meldt Isabel Brosius van het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde in het VRT-nieuwsprogramma ‘Laat’. Eerder deze maand dook het virus al op in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, Canada en de Verenigde Staten. Daar komt nu ook ons land bij.

19 mei