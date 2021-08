INTERVIEW. Staatssecretaris Eva De Bleecker: “Ik een iron lady? Dat is nodig op begroting én in de regering”

Ik vroeg me in een opinie af of Eva De Bleeker (47) haar collega-vakministers - hoger in rang en beter geëquipeerd - in een budgettair keurslijf zou krijgen. Ik vroeg me af of de nieuwkomer in de nationale politiek iemand is die haar tanden kon laten zien tegenover de machtige PS. De liberale politica antwoordde met een foto van Margaret Thatcher en een kwinkslag: "Ik, te zacht?" Tijd om kennis te maken met de handelsingenieur uit Hoeilaart die in de regering voor haar lakmoesproef staat.