INTERVIEW. Sophie Wilmès overwon corona: “Onwezenlijk dat ik nu al terug ben”

'Hoe gaat het met u?' Het is de vraag die we aan Sophie Wilmès (45) willen stellen, maar ze is ons te snel af. Meer dan vijf weken vocht de liberale vicepremier tegen corona. Het virus is verslagen, maar niet uit lijf en leden verdwenen. Ze oogt breekbaarder dan anders. Ze praat zachter dan anders. Ze klinkt vermoeider dan anders. Maar als we het over haar laatste daad als eerste minister hebben, de versoepelingen van die fameuze 23 september, balt ze de vuisten.