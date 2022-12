Staatsse­cre­ta­ris Bertrand reageert na veelbespro­ken blunder over begrotings­te­kort: "Ik ben een mens”

Alexia Bertrand (Open Vld), de nieuwe staatssecretaris van Begroting, was donderdag te gast bij Martin Buxant op de politieke nieuwszender LN24. Daar wist ze niet te vertellen hoe groot het gat in de Belgische begroting is. Die uitglijder kon op veel commentaar rekenen. Bertrand reageert nu dat ze vermoeid was.

9 december