INTERVIEW. Sinterklaas is bezorgd om de jeugd: “Kinderen hebben het niet makkelijk, met die thuiswerkende ouders”

Er zijn nog weinig zekerheden in het leven. Maar Sinterklaas? Die komt. Elk jaar opnieuw, corona of niet. Ook vannacht loopt hij weer over onze daken. Niet alleen om pakjes te brengen bij de brave kindjes. “Ik heb ook al honderd lockdownfeestjes kunnen stilleggen”, vertelt hij in een openhartig interview.

Zijn baard mag het coronavirus dan wel op afstand houden, toch wil Sinterklaas het goede voorbeeld geven. En dus spreken we niet af in levenden lijve bij een kop koffie en een speculoosje, maar krijgen we van zijn pieten een e-mail met daarin een link naar een videomeeting. Sinterklaas zit al klaar voor zijn webcam, wanneer we ons - na Facetime, Zoom, Hangout, Teams, Skype, Facetime en Teamviewer - bij een zoveelste videoplatform hebben aangemeld. Zijn mijter past nog net in beeld, zijn keurig krullende baard wordt afgesneden door de onderkant van ons computerscherm.

Quote De pest, de wereldoor­lo­gen en die afgrijse­lij­ke soulmuziek uit de jaren zeventig hebben mij er niet van weerhouden mijn plicht te doen. Dus ook het coronavi­rus houdt me niet tegen om bij kinderen langs te komen



Sinterklaas

U ziet er goed uit, beste Sint. Hoe gaat het met u?

“Dank je wel, lief kind. Met mij gaat het uitstekend. Het zijn een beetje rare tijden, maar ik ben heel blij dat ik weer in het land ben en dat ik al die kinderen kan weerzien, zij het vanop een afstandje.”

Heeft u de lange boottrip vanuit Spanje goed verteerd?

“We hebben dit jaar de boottocht wat verlengd, zodat de reis een mogelijke quarantaine kon vervangen. Tijdens die extra reistijd heb ik elke dag een uurtje of twee gezwommen, in het kielzog van de stoomboot. Gelukkig vaart dat schip niet zo snel, zodat het voor een oudere man een beetje haalbaar bleef. Eén keer heb ik de boot zelfs voorbijgestoken en ben ik met een kwartier voorsprong gearriveerd in de haven van San Sebastian, waar wij een tussenstop hielden.”

Chapeau, Sinterklaas. Het is intussen al een jaar geleden dat we u mochten begroeten. Wat hebt u in de tussentijd gedaan?

“Zoals u weet is er in Spanje een zware lockdown geweest, waardoor ik dus wel wat nieuwe bezigheden heb moeten zoeken. Nu ben ik toevallig nogal thuis in de biochemie en dacht ik bij mezelf: misschien kan ik mijn tijd nuttig besteden door te werken aan een goed vaccin tegen dat vreselijke virus. Ik heb daarbij heel wat hulp gehad van mijn goede vriend de bisschop van Toledo. Tegen het einde van de zomer stond ik al erg ver, maar toen kwamen andere verplichtingen in zicht. Ik heb mijn onderzoeksresultaten dan maar doorgespeeld aan een groot farmaceutisch bedrijf. Ik wil niet beweren dat het vaccin dat op komst is helemaal mijn persoonlijke verdienste is, maar ik denk wel dat ik mijn steentje heb bijgedragen.”

U haalt zelf al dat vreselijke virus aan. Heeft u dat niet doen twijfelen om naar ons land te reizen?

“Geen moment! De Sint komt elk jaar langs! Ik heb wel al meer meegemaakt: de pest, de wereldoorlogen en die afgrijselijke soulmuziek uit de jaren zeventig hebben mij er niet van weerhouden mijn plicht te doen. Dus ook dat virus niet.”

“Ik ben wel lange tijd veilig in mijn kasteel gebleven, uit respect voor mijn medeburgers. Toch liep ik zelf geen enkel gevaar. De pest, cholera, polio, mazelen, de Spaanse griep: ik heb ze allemaal doorstaan. Mijn lijfarts zei deze zomer dat mijn lichaam voor driekwart uit antilichamen bestaat. Een beetje overdreven natuurlijk, maar de man had een punt.”

Mag ik eigenlijk vragen hoe oud u bent?

“Dat is een ingewikkelde zaak. Er zijn in de loop der eeuwen wat kalenderhervormingen geweest, maar ik loop zo stilaan naar de negenhonderd. In mijn tijd had je nog geen geboorteakten of identiteitskaarten en zo, maar als je weet dat ik nog misdienaar ben geweest van paus Anacletus II (paus vanaf 1130; red.), dat kan je beginnen te rekenen.”

Volledig scherm Sinterklaas: “Ik beschik over een uitstekende wuiftechniek: dat helpt om mijn gevoelens van genegenheid voor de kleintjes vanop ettelijke meters afstand duidelijk over te brengen." © Geert De Rycke

Als ik Marc Van Ranst mag geloven behoort u dan toch tot de risicogroep.

“Ik maak me geen zorgen over mezelf, maar wel over de kinderen. Die kleintjes hebben het niet gemakkelijk, met die thuiswerkende ouders en zo, de vriendjes die ze moeten missen, een bezoekje aan oma en opa dat niet meer kan... Ik word daar wel eens verdrietig van.”

Wat mij nu wel opvalt, Sinterklaas, is dat ik u nog geen mondmasker heb zien dragen.

“Mijn baard is door een comité van deskundigen uitgebreid onderzocht. Zij kwamen allen tot hetzelfde besluit: daar kan geen virus doorheen. Ik heb dus geen mondmasker nodig.”

Uw baard ziet er trouwens bijzonder keurig uit, hoewel de kappers hier gesloten zijn. U bent toch niet stiekem de grens over gestoken om daar naar een kapper te gaan?

“Anders dan andere baarden hoeft mijn baard nooit te worden bijgeknipt. Het lijkt wel alsof die baard een eigen persoonlijkheid heeft, met een eigen - en bijzonder goede - smaak. Ja, die baard stopt spontaan met groeien als hij de juiste lengte en die typerende sierlijke vorm heeft bereikt.”

Wie is eigenlijk uw knuffelcontact?

“Mijn paard is mijn knuffelcontact. Het is nu eenmaal zo dat je moeilijk een paard kan berijden zonder het dichter dan anderhalve meter te benaderen.”

Quote Mijn baard is door een comité van deskundi­gen uitgebreid onderzocht. Zij kwamen allen tot hetzelfde besluit: daar kan geen virus doorheen. Ik heb dus geen mondmasker nodig.

Andere jaren hebt u duizenden knuffelcontacten. We zien u dan in de weken voor uw feest overal opduiken om tekeningen en knuffels in ontvangst te nemen. Nu was er niets. Hoe was dat?

“Ik beschik over een uitstekende wuiftechniek: dat helpt om mijn gevoelens van genegenheid voor de kleintjes vanop ettelijke meters afstand duidelijk over te brengen. Verder heb ik mij noodgedwongen wat meer bediend van die dingen met schermpjes: computers en smartphones en aaipadden of hoe die dingen ook heten.”

U hebt niet meer iedere speelgoedwinkel moeten bezoeken voor een fotosessie. Wat hebt u met die gewonnen tijd gedaan?

“Ik heb extra lange nachtelijke tochten op de daken gedaan. Op die manier heb ik toch een honderdtal lockdownfeestjes stil kunnen leggen.”

U bent op sommige plaatsen al langs geweest, maar vannacht gaat u het meeste werk hebben. Hoe bereidt u zich voor op zo’n lange nacht?

“O, ik doe niets anders dan anders. Elke dag doe ik mijn gymnastische oefeningen. Ik gebruik wel hulpmiddelen, dat moet ik toegeven. Tijdens ieder uur van die lange nacht eet ik een stukje speculaas. Dat geeft een mens extra energie, en het is ook goed voor de concentratie.”

Quote Mijn geschen­kjes hoeven niet in quarantai­ne. Dat ligt anders bij die rare kerel met zijn bel en zijn rendieren die over enkele weken langskomt. Die kerel neemt het niet zo nauw met de hygiëne, dat ruik je meteen als je hem ontmoet.

Mogen de kinderen vanavond nog steeds hun schoentje zetten? En mogen ze er een wortel voor uw paard insteken? Of moeten ze die allebei eerst ontsmetten?

“Mijn paard is geen nerts. Nertsen zijn de enige diersoort die vatbaar zijn voor het virus. Die wortel kan dus geen kwaad. Wat die schoenen betreft: dat hebben we getest. Kinderschoenen zijn geen superverspreiders, dus zet ze maar met een gerust hart bij de schoorsteen.”

Hoe zit dat omgekeerd: mogen we de geschenkjes die we - hopelijk - van u krijgen meteen openen of moeten die eerst in quarantaine?

“Quarantaine is niet nodig, wij gaan bijzonder zorgvuldig te werk. Dat ligt anders bij die rare kerel met zijn bel en zijn rendieren die over enkele weken langskomt. Die kerel neemt het niet zo nauw met de hygiëne, dat ruik je meteen als je hem ontmoet. Persoonlijk zou ik nooit een geschenk van die overroepen lawaaimaker aannemen.”

Volledig scherm Sinterklaas bij zijn intrede in ons land. “Ik ben wel lange tijd in mijn kasteel gebleven, maar ik liep zelf geen gevaar voor het virus. Mijn lijfarts zei deze zomer dat mijn lichaam voor driekwart uit antilichamen bestaat." © © VRT - Joris Bulckens

Staat genoteerd. Mag ik u tot slot nog een persoonlijke vraag stellen, beste Sint?

“Doe maar, lief kind.”

Mijn vriendin en ik krijgen binnenkort ons eerste kindje. Hoe weet u dat u volgend jaar bij ons mag langskomen? Kan ik u de geboorteakte faxen? Of haar rijksregisternummer whatsappen?

“Alvast proficiat! Kijk, ik heb uitstekende contacten met alle kraamafdelingen en met zelfstandig werkende vroedvrouwen. Als er een baby’tje uit de moederschoot komt geglipt, dan weet ik dat meteen. Daar hoeft u zelf niets voor te ondernemen.”

“Overigens, als u uw toekomstige dochtertje een plezier wil doen met een prachtige naam, dan is Klaasje zeker een goede optie. Of Nicolientje. Maar! Als u het kind echt een paradijselijke voornaam wil geven, een naam met klasse maar die helaas een beetje op de achtergrond is verdwenen, noem uw kind dan Nicole. Met zo’n heerlijke naam staat dat kind vast een mooie en gelukkige toekomst te wachten!”

Bedankt voor de wijze raad, Sinterklaas. Hou het veilig vannacht.