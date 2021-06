INTERVIEW. Sammy Mahdi (CD&V) geeft niet toe aan hongerstakende sans-papiers: “Ik ga niet plots een ander beleid voeren, omdat mensen stoppen met eten”

Felle buien en nieuw onweer op komst, KMI waarschuwt met code geel

29 juni Het is vandaag in de voormiddag vaak zwaarbewolkt, met lokale nevel. Er blijft een kans bestaan op neerslag. Geleidelijk zijn er opnieuw felle buien die vooral in de namiddag vergezeld kunnen zijn van onweer en veel neerslag op korte tijd. Er is ook kans op hagel. De maxima schommelen tussen 19 graden aan de kust en 24 graden in het binnenland. Dat voorspelt het KMI, dat waarschuwt met code geel.