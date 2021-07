INTERVIEW. Rousseau over dreigement PS-ministers: “Op basis van chantage voor een bepaalde groep de regels aanpassen, ligt voor ons ook moeilijk”

Geldigheid negatieve coronatest wordt mogelijks verkort tot 48 uur

15:06 Zonder vaccinatie of antilichamen door ziekte is een PCR-test noodzakelijk voor bijvoorbeeld vrije toegang tot grote evenementen. Normaal is zo’n coronatest 72 uur geldig, al komt daar binnenkort misschien verandering in. “De ervaring in Nederland leert dat drie dagen misschien een beetje te lang is,” aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in de Kamer.