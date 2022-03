INTERVIEW. Rosa Rademakers is wereldtop in dementieonderzoek: “Ik puzzel gewoon graag”

Coens: “Voorstel omgekeerde cliquet en 6% btw voor gas ligt op tafel kern”

CD&V-voorzitter Joachim Coens reageert op het pleidooi van zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez om deze week nog de omgekeerde cliquet in te voeren: “Op de tafel van het kernkabinet ligt al een voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) om de omgekeerde cliquet voor brandstofprijzen en de verlaging van de btw op gas naar 6 procent. Het is frustrerend dat de liberalen dit steeds hebben tegengehouden, maar het is goed dat ze ons nu willen steunen.”

15:17