INTERVIEW. Roland Duchâtelet over de eventuele rijkentaks: “Wij, rijke ondernemers, doen al genoeg voor de staatskas”

ONZE OPINIE. Een rode, groene of oranje insteek? De burger in nood wil zich vooral niet blauw betalen

Er was maar één draai aan de Russische gaskraan nodig in twee landen om de gasprijzen weer te doen opveren. Je staat als nationale politicus voor minder met de mond vol tanden. De BTW-verlaging die vorige week de gemiddelde energiefactuur onder de 5.000 (!) euro per jaar duwde, is nu al weer teniet gedaan. Er wordt in de haren gekrabd. De klassieke trukendoos is opgebruikt. Toch de gemakkelijke truken. Die worden allicht verlengd of behouden de komende weken en maanden. Verder ogen politici redelijk defaitistisch. Rien à faire? Het is wat het is?

6:09