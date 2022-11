INTERVIEW. Ria Mattheeuws, mama van Jan Vertonghen, over de zware weg naar de top: “Jan droeg het verdriet om zijn papa vanop afstand. Dat is de prijs die hij betaalde”

Nieuw protest tegen kunstwerk Jan Fabre in Namen: partijkan­toor beklad

In Namen is donderdagnacht de voorgevel van de kantoren van de politieke partij Les Engagés beklad. De actie ging uit van het collectief Badass, wat staat voor ‘Bitches Against Daddy’s rules And Social Standards’. Dat protesteert tegen de beslissing van het stadsbestuur, waar Les Engagés deel van uitmaakt, om een kunstwerk van Jan Fabre op de site van de Citadel te laten staan.

