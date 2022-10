INTERVIEW. Rector Luc Sels (KU Leuven) reageert na voor verkrachting veroordeelde professor: “Ik kan niet garanderen dat hier niet nòg zulke proffen werken”

Brussel Wéér protest tegen Brussels circulatie­plan: verkeers­bor­den beklad en bloembak­ken omverge­gooid in centrum

In de stad Brussel brachten donderdagavond enkele relschoppers vernielingen aan in de Zennewijk. Ze hebben verkeersborden beklad en versleepten betonblokken en bloembakken. Dat deden ze uit protest tegen het Good Move-circulatieplan in de Vijfhoek. Brussels burgemeester Philippe Close vindt het gedrag “onaanvaardbaar”.

16:17