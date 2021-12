INTERVIEW. Rebecca Teeters, vice-president van 3M over kritiek op haar bedrijf: “Zwijndrecht is geen milieuramp. Er is geen reden tot paniek”

Zorgsector heeft er genoeg van: “We werken niet meer in normale omstandig­he­den", vertelt intensi­vist Dominique Benoit (UZ Gent) bij HLN LIVE

In het UZ Gent waren alle intensieve bedden gisteren bezet. “We werken niet meer in normale omstandigheden", aldus Dominique Benoit, intensivist bij het UZ Gent aan HLN LIVE. “Dat betekent dat we niet meer aan de norm voldoen om kwaliteitsvolle zorg te geven." Gisteren nog werd de oproep gedaan aan alle ziekenhuizen in ons land om niet-noodzakelijke ingrepen per direct twee weken uit te stellen. En ook het personeel in de ouderenzorg slaakt een noodkreet.

13:33