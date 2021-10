INTERVIEW: Radja Nainggolan (33) en zijn juf Freya Piryns (45): “Als ze je zìen, dan kan je shinen”

Showbizz RODE NEUZEN INTERVIEW. Laura Tesoro heeft veel steun aan zanglera­res Oljana: “Ik duwde mezelf over mijn limieten. Ze zei: voor wíe in godsnaam?”

4 oktober Oljana Weyler (39) is méér dan de zangcoach van Laura Tesoro (25). “Ook wel coach zonder het voorzetsel zang-, inmiddels.” En dat ontstond toen Laura even op drift sloeg toen ze op haar achttiende voor de derde keer zakte voor het toelatingsexamen voor het conservatorium. “Soms moet je op weg naar de top ook eens terugkijken hoe vér je al bent.” Een gesprek over niet willen opgeven, steun vinden bij elkaar en je limieten kennen.