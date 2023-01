INTERVIEW. Psychologe Nina Mouton schrijft bestseller over zelfzorg: “Zwijgen, niet voelen, niet wenen, niet klagen, doorgaan, dat hebben we geleerd”

Terwijl gezinnen méér zonnepane­len installe­ren, daalt aantal nieuwe installa­ties bij bedrijven: hoe komt dat?

Hoewel zonnepanelen door de hoge energiekosten nooit eerder zo interessant waren, is de plaatsing van grote installaties bij bedrijven en kmo’s afgelopen jaar stilgevallen. En dat is opmerkelijk. Want bij particulieren was 2022 wél een topjaar voor de installatie van zonnepanelen. Waarom volgen bedrijven de trend niet?

28 januari