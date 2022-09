INTERVIEW. PS-voorzitter Paul Magnette wil verlaagd energietarief voor wie minder dan 2.450 euro netto verdient: “Tijdens de oorlog zeggen we toch ook niet: tiens, er is geen geld om geweren te kopen”

Oostrozebeke “Doodde rusthuis­moor­de­naar ons oma uit medelijden? Daar was Madeleine nog véél te goed voor.” Reconstruc­tie van een onwaar­schijn­lij­ke reeks moorden

“We bellen nog elke maand, maar hebben niets meer gehoord. Niet over het onderzoek. Niet over oma’s lijkschouwing”, zegt de kleindochter van Madeleine Goemaere (93), één van de dodelijke slachtoffers van de rusthuismoordenaar. Wat bezielde hem of haar om in het OCMW-rusthuis van een rustig dorpje in West-Vlaanderen - in volle coronacrisis - drie mensen te vermoorden met een overdosis insuline? Hoe kon hij of zij nog eens vier andere bewoners liefst zes keer proberen te vergiftigen? Onze onderzoeksredactie reconstrueerde het werk van de moordenaar(s). “Moord uit medelijden? Dat geloven we niet”, klinkt het. Ook het Woonzorgcentrum reageert.

