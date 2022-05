INTERVIEW. Professor hydrologie over droogteproblematiek: “Neerslagtekort nu al hoger dan in recordjaar 1976”

Elektrici­teits­pro­duc­tie op recordni­veau in 2021, meer uit kernener­gie, minder uit gas

De totale elektriciteitsproductie in België lag in 2021 zowat 13,5 procent hoger dan in het voorgaande jaar. Met 93,3 TWh kwam ze op een recordniveau uit. Vooral de productie van de kerncentrales nam sterk toe, van 32,9 TWh in 2020 naar 48,0 TWh, omdat hun beschikbaarheid hoger lag. De productie uit gascentrales daalde met 4,7 TWh tot 19,1 TWh. De productie van wind- en zonne-energie bleef ongeveer op een gelijk niveau als in 2020. Dat blijkt vandaag uit het jaarverslag van de CREG, de federale energieregulator.

