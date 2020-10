INTERVIEW. Professor Erika Vlieghe: “Het was voor virologen vechten tegen de bierkaai, en zie waar we nu staan”

Reconstruc­tie van het Overlegco­mité: “Als het aan Vandenbrou­c­ke had gelegen, was het nog iets strenger geweest”

8:26 Dat het publiek uit de stadions verbannen moest worden, daar was het Overlegcomité het gisteravond snel over eens. De discussie ging vooral over cultuur, evenementen én de dierentuinen. “Als het aan Vandenbroucke had gelegen, was het nog iets strenger geweest.”