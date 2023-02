INTERVIEW. Premier De Croo aast niet op internationale topfunctie: “Het premierschap is voor mij geen springplank. Dat is het in het verleden te vaak geweest”

KIJK. Zelensky als rockster onthaald in Europees Parlement

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft vandaag een speciaal voor hem bijeengeroepen plenaire vergadering van het Europees Parlement in Brussel toegesproken, voor hij zijn opwachting ging maken op de Europese top. Zelensky werd in het parlement als een rockster onthaald en was zichtbaar geëmotioneerd door de steunbetuigingen.

9 februari