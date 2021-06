INTERVIEW. Poolreiziger Alain Hubert (67) na het drama van zijn vriend Dixie Dansercoer: “Hij zou geen vrede hebben met zijn graf in het ijs”

PORTRET. Dixie Dansercoer (58), avonturier en poolreizi­ger: “Ik ben een klein zwart stipje in een onmetelij­ke witte vlakte — een stipje dat zo kan worden weggegomd”

8 juni “Ik ben nieuwsgierig, wil begrijpen en wil grenzen verleggen. Dat had ik al als kind en zo zal ik ook in mijn kist kruipen.” Dat zei Dixie Dansercoer in zijn laatste interview, een jaar geleden, over hoe hij — avonturier en poolreiziger — noodgedwongen door corona thuis moest blijven. Niets kon vermoeden dat zijn eerste expeditie na de pandemie hem fataal zou worden. Dit is het verhaal van een man voor wie de Noord- en Zuidpool geen geheimen meer had. “De polen, dat is mijn tweede thuis.”