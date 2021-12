INTERVIEW. Paul Magnette blikt terug op turbulent jaar: “Deze regering doet me denken aan een Fiat. De eerste kilometers val je in panne, daarna bolt ze wel”

Een haardvuur knettert op een scherm op het hoofdkwartier van de PS in Brussel. Of dat het ecosocialisme is waar de Parti Socialiste tegenwoordig voor pleit? Paul Magnette (50) lacht hard. De PS-voorzitter is goedgezind, maar combattief. Over de aanpak van de pandemie, het gebikkel in de regering, zijn partij en Georges-Louis Bouchez (MR): de rode ridder uit Charleroi draaft er met kracht door. Tot het over mensen zonder papieren gaat. Dan stokt zijn stem en worden zijn ogen vochtig.