INTERVIEW. Organisator Benoît Galand na de rally waarbij twee doden vielen: “Misschien moeten we er gewoon mee stoppen”

WEERBE­RICHT. Eerst droog weer, nadien bewolkt met lokale buien en soms vrij krachtige wind. Volgende dagen meestal zonnig

Woensdag is het eerst in vele streken droog met brede opklaringen, maar over het zuidoosten blijft het aanvankelijk nog zwaarbewolkt met kans op wat lichte regen of motregen. In de loop van de dag wordt het overal wisselend bewolkt met enkele lokale buien. In de kuststreek vallen er meer buien en is een donderslag niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 11 graden in de Hoge Ardennen en 14 à 15 graden in Laag- en Midden-België. Er waait een matige tot lokaal soms een vrij krachtige zuidwestenwind met rukwinden van 50 tot 60 km/u. Aan zee kan de wind af en toe krachtig worden. Dat meldt het KMI.

7:01