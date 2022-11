INTERVIEW. Organisator Benoît Galand na de rally waarbij jong koppeltje overleed: “Misschien moeten we er gewoon mee stoppen”

Wetenschap België nu 2,7 graden warmer dan in pre-indu­striële periode: ons land warmt sneller op dan Europees en wereldwijd gemiddelde

In Ukkel was het in 2021 gemiddeld 2,7 graden Celsius warmer dan in de periode van 1850 tot 1899. Dat blijkt uit de trendlijn van de jaargemiddelde temperatuur. “De 24 warmste jaren sinds het begin van de metingen in Ukkel (in 1833) liggen allemaal in de periode 1989-2021", klinkt het bij Statistiek Vlaanderen.

8 november