INTERVIEW. Open Vld-voorzitter Lachaert trapt pensioendebat op gang: “Minstens 20 effectief gewerkte jaren vooraleer recht op minimumpensioen”

Minder kraamzorg wegens coronavi­rus: “Uitzonder­lijk jaar”

23 augustus Door de pandemie is de vraag naar kraamzorg met zowat 10 procent gedaald. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) op een vraag van volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. De daling is te verklaren door onder meer minder beschikbaar personeel, maar ook aan een lagere nood aan extra ondersteuning, aangezien de partner door de lockdownmaatregelen thuis was of van thuis uit aan het werk was.