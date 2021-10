INTERVIEW. Onderzoeker over parentale burn-out: “De druk op ouders moet lager”

Al in de jaren 80 duikt de term ‘parentale burn-out’ op in de wetenschap, vertelt professor Isabelle Roskam. “Maar het thema leefde nog niet. Tot ik een paar jaar geleden in consultatiecentra opvallende veranderingen zag bij ouders. Kwamen ze voordien omdat hun kind een probleem had, bleek steeds vaker dat het kleintje in orde was maar ze zich zelf niet gelukkig voelden in hun ouderrol. Intussen startten we een onderzoekscentrum met 45 landen en krijgen we e-mails en brieven van ouders die blij zijn dat hun klachten een naam krijgen. Vaak kregen ze van de huisarts al een diagnose van een depressie. Maar ze voelden dat die niet klopte.”