INTERVIEW. Nicole de Moor, de ‘warme Margaret Thatcher’ van de Wetstraat: “Er is niets mis mee om wat strenger te zijn op migratie”

Voor iedereen was het een verrassing dat u staatssecretaris mocht worden.

“Voor mij ook! Sammy heeft mij de officiële vraag pas maandagavond laat gesteld. Een tijdje geleden hadden we die optie wel eens besproken. Het is een departement waar ik al heel lang gepassioneerd mee bezig ben, maar toch was ik toen verrast dat hij aan mij dacht.”