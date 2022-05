INTERVIEW. “Needle spiking was wellicht overmatige paniek, maar het kan mensen op ideëen brengen tijdens de festivals”

Eén meisje dacht dat ze een prik voelde, en plots waren 3.300 tieners in paniek

Voor de derde keer in een week tijd is op een evenement paniek uitgebroken na een mogelijk prikincident. Woensdagavond moest het jongerenfestival We R Young in Hasselt stilgelegd worden nadat er paniek uitbrak en 24 meisjes onwel werden. “Een typisch geval van een ‘besmettelijke gedachte’”, zegt Mattias Desmet, professor klinische psychologie aan de UGent en gespecialiseerd in angst en massavorming. De hoofdarts van het Jessaziekenhuis pleit nu voor een veldhospitaal op grotere zomerfestivals. “Want als ook dáár zo’n paniek uitbreekt, dreigen de spoeddiensten overspoeld te worden.”

26 mei