INTERVIEW. Nathalie Matthijs (38), de nieuwe HR-baas van de NAVO: "Met bescheidenheid kom je verder dan met egotripperij”

Sinds woensdag heeft de NAVO een nieuwe personeelsdirecteur. Nathalie Matthijs uit Strombeek-Bever is met haar 38 jaar de jongste vrouw ooit op dit niveau in de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Ze wordt HR-baas van de ‘nieuwe slag’: niet bang om haar eigen kwetsbaarheid te tonen, ook niet in dit interview. “Na het verlies van onze stil geboren dochter in 2016 interesseerde niks me nog. Ook mijn vorige job niet. Ik was niet de beste werkkracht in die periode. Ik ben er niet fier op, maar ik voel me er ook niet schuldig over. Rouw is voor iedereen anders. Na die periode besefte ik dat ik op professioneel vlak het roer moest omgooien."