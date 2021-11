INTERVIEW. Na de nieuwe maatregelen wil coronacommissaris Pedro Facon de héle zorg aanpakken: “Hebben we na vier golven eindelijk geleerd dat we er niet komen met crisisbeheer alleen?”

“Mensen denken: ‘We kunnen dat wel aan, 1.200 patiënten op intensieve zorgen.’ Dat is fout. We kunnen dat niet meer aan.” Coronacommissaris Pedro Facon (40) wil niet de grote pessimist zijn, of de brenger van slecht nieuws — dat is zijn rol ook niet. Maar golf nummer vier is in al alle hevigheid over ons aan het rollen en dat voelen we. “Het is erger dan we hadden verwacht en we moeten toegeven dat onze inschatting van de situatie onvoldoende scherp was.” Maar Facon wil niet plooien, integendeel: “Gaan we nu eindelijk erkennen dat ons gezondheidszorgsysteem niet in staat is om deze crisis duurzaam te beantwoorden? En er iets aan doén?”