INTERVIEW. Moeten we ons zorgen maken over “nieuw” broertje van omikron? Viroloog Piet Maes legt uit

Geert Molen­berghs over piek omikron: "Het gaat nu ongeveer gebeuren. Gemiddeld aantal besmettin­gen kan over twee tot drie dagen beginnen te dalen”

De piek van de omikrongolf in ons land is nu echt in zicht. Biostatisticus Geert Molenberghs verwacht op basis van de meest recente cijfers dat het gemiddelde aantal besmettingen woensdag of donderdag zal beginnen te dalen. Daarmee is hij nog iets optimistischer dan viroloog Steven Van Gucht. Die zei afgelopen vrijdag dat hij de piek eind deze week of volgende week verwachtte.

31 januari