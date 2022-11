INTERVIEW. “Misschien als Vlaams Belang eens 55% haalt in een peiling dat sommigen inzien dat we beleid moeten voeren”: Conner Rousseau over crisis in federale regering

Eerste plastic rijbewij­zen vervallen binnenkort: zo’n 300.000 Belgen moeten document vernieuwen

In 2023 zullen 300.000 landgenoten hun rijbewijs moeten vervangen. Zo vervallen de eerste plastic rijbewijzen met een ‘bankkaartformaat’, die vanaf 2013 werden uitgereikt, het komende jaar. Bestuurders die zo'n rijbewijs hebben, kijken dus best even de vervaldatum na. Rijden met een verouderd rijbewijs kan je namelijk een fikse boete of zelfs een rijverbod opleveren.

