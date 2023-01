INTERVIEW. Minister Verlinden (CD&V) over de bedreigingen en politiebeveiliging: “Vrienden stellen voor dat ik bij hen komen logeren, als dat veiliger is”

Beschuldig­de Abdeslam na “slag in gezicht van agent”: “Ik blijf in cel tot uitspraak”

Beschuldigde Salah Abdeslam heeft vandaag bij de start van de zitting van het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 gezegd dat hij in zijn cel blijft tot de uitspraak valt. Abdeslam had gisteren aangegeven dat een politieman hem geslagen had.

19 januari