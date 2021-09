INTERVIEW. Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) verdedigt haar plannen: “Ik zit hier toch niet om mensen pensioen af te pakken?”

Arbeidseco­noom Stijn Baert kraakt pensioen­plan Lalieux: “Dit plan is budgettair een luchtkas­teel”

14:27 Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) vindt het voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) niet betaalbaar en vraagt dat het Planbureau de effecten ervan wetenschappelijk in kaart brengt. “Dit plan is budgettair een luchtkasteel”, zegt Baert. Hij roept de Vlaamse partijen in de federale regering op om een onderbouwde studie af te wachten, alvorens inhoudelijke gesprekken over de pensioenhervorming op te starten.