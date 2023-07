Ruim 100.000 meer belasting­aan­gif­tes via Tax-on-Web

In totaal dienden zowat 1.720.000 belastingplichtigen hun aangifte in via Tax-on-Web, ruim 100.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De deadline daarvoor verstreek zaterdag 15 juli. Dat blijkt uit cijfers die de federale overheidsdienst Financiën donderdag meedeelde.