INTERVIEW. Minister van Financiën Van Peteghem over zijn grote fiscale hervorming: “Als u mij de nieuwe Dehaene wil noemen, is dat voor mij goed”

Orde van Vlaamse Balies ontstemd over politie-afluiste­ring van gesprekken tussen advocaten en cliënten

14 mei De Orde van Vlaamse Balies (OVB) is ontstemd over het nieuws dat de politie van een zone in Oost-Vlaanderen mogelijk vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en hun cliënten afluisterde. De Orde interpelleert daarover minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Volgens de Orde gaat het om de politiezone Erpe-Mere/Lede.