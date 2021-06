INTERVIEW. Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS): “Ik ben niet arrogant, maar ik maakte geen fouten”

“Of ik opgelucht ben dat Jürgen Conings is gevonden? Uiteraard is er opluchting bij wie bedreigd werd.” Ook de 44-jarige minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) leefde een maand met zware beveiliging. En toch is ze vooral somber. “Jürgen Conings maakte geen slachtoffers, maar hij is een slachtoffer te veel.” Tegelijk is ze gedreven. “De systeemfouten die de vlucht van Conings mogelijk maakten, moeten er uit. Au travail!”