INTERVIEW. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V): “De politie gaat alleen aanbellen als er duidelijk iets niet in orde is, niet omdat er toevallig 3 auto’s staan.”

Annelies Verlinden (CD&V) was deze week niet van uw tv weg te slaan. Nog maar twee maanden is ze minister van Binnenlandse Zaken en toch schopte ze het al tot in de Amerikaanse pers, toen ze zei dat we wel vier mensen in de tuin mochten ontvangen, maar dat er maar één van hen naar het toilet mocht. En dat was toch schrikken. “Ik probeer altijd alles zo helder mogelijk uit te leggen. Als dat dan niet goed overkomt, dan raakt mij dat, ja.”